QUARTO – Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Quarto. Le forze di maggioranza e di opposizione si ritroveranno questa mattina alle 9.30 presso l’aula consiliare “Peppino Impastato” per discutere di una serie di punti all’ordine del giorno. Sotto i riflettori l’interrogazione orale sullo stato del Piano urbanistico comunale presentata da Rosa Capuozzo, ex sindaco della cittadina flegrea ed attualmente seduta tra i banchi della minoranza. Al centro del dibattito ci sarà anche la mozione redatta dai consiglieri di opposizione per l’installazione di una o più case dell’acqua.

LA RICHIESTA – Quest’ultima istanza, a firma del consigliere Vincenzo Lucchese e dei suoi colleghi, nasce per disincentivare il consumo dell’acqua minerale in bottiglie di plastica che hanno un grave impatto sull’ambiente. Inoltre i luoghi destinati ad accogliere le case dell’acqua potrebbero avere anche una finalità sociale e diventare punti di aggregazione, di incontro e di dialogo per la cittadinanza. All’ordine del giorno, infine, una variazione al bilancio di previsione 2018/2020 (annualità 2019) e le rettifiche al conto del Patrimonio (Rendiconto 2018).