POZZUOLI – Carnevale in città, il Comune di Pozzuoli raduna le scuole del territorio. Con una delibera di giunta, la squadra di governo locale propone di organizzare una festa in collaborazione con scuole e soggetti privati. L’evento si terrà venerdì 1 marzo. «L’amministrazione comunale, come per i decorsi anni, intende organizzare e promuovere, avvalendosi di associazioni e con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche cittadine, eventi e manifestazioni in occasione del Carnevale da realizzare quest’anno nel centro storico con lo scopo di offrire momenti di allegria e spensieratezza», si legge nell’atto di giunta. Si punta, dunque, a mantenere viva la tradizione del Carnevale attraverso la collaborazione di associazioni e scuole del territorio.