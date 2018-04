SAN SEBASTIANO – I carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio insieme a colleghi del nucleo operativo della compagnia di Torre del Greco hanno tratto in arresto per estorsione aggravata dal metodo mafioso 2 soggetti del luogo già noti alle forze dell’ordine. Si tratta di un 22enne e un 36enne ritenuti attigui al locale clan camorristico dei “Piscopo”. Si erano recati in un cantiere edile e si erano fatti consegnare 1.500 euro in denaro contante, somma pattuita con il titolare della ditta edile, chiesta in precedenza per conto del clan. Ad attenderli c’erano i carabinieri, travestiti da operai, che hanno li hanno bloccati e tratti in arresto nonostante un tentativo di fuga dei 2 a bordo di una vettura. Recuperata e restituita all’avente diritto la somma appena pagata. A seguito di perquisizione i due sono stati trovati in possesso di altri 1.520 euro che portavano in un borsello. La somma è stata sequestrata perché ritenuta provento di attività delittuosa (su questo aspetto sono in corso indagini per risalire alla provenienza). Gli arrestati sono stati tradotti nella casa circondariale di Poggioreale.