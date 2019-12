POZZUOLI – L’amministrazione comunale di Pozzuoli ha messo a punto gli ultimi dettagli organizzativi per il concerto di Capodanno in piazza della Repubblica che vedrà protagonisti Edoardo Bennato, Rocco Hunt, con la partecipazione della cabarettista Rosalia Porcaro. E’ stato predisposto un piano di sicurezza per l’intera area di piazza della Repubblica previsto per le pubbliche manifestazioni, con le vie di accesso e di uscita dalla piazza presidiate da 16 steward. Dalle ore 20 di domani 31 dicembre alle ore 7 del 1° gennaio anche i veicoli intestati ai residenti e ai portatori di handicap muniti di permesso, non potranno transitare e sostare nella zona del Settore Verde interessata dall’evento ed ordinariamente già interdetta al traffico (piazza e corso della Repubblica fino alla Cassa Armonica, via Cavour, via De Fraia, via Cosenza, via Santilli, via Scialoia e traverse interne). Chiuso alla circolazione veicolare anche il tunnel Tranvai, che diventerà pedonale.

VIABILITA’ – Dalle ore 22:30 di domani alle ore 6:00 del 1° gennaio, sarà attivo il servizio navetta tra il parcheggio del complesso Olivetti in via Campi Flegrei e il Tempio di Serapide, con due fermate intermedie all’altezza dello Chalet 2.0 e di Villa Posillipo. L’area di sosta, così come il parcheggio ex Sofer di via Fasano, sarà vigilata per l’intero arco di tempo. Fino alle ore 13:00 del 1° gennaio 2019 resteranno aperti anche i parcheggi del Mercato Ittico e del Molo Caligoliano. Mentre il Multipiano di via San Francesco ai Gerolomini sarà in funzione ininterrottamente fino alle ore 24:00 del primo giorno dell’anno. Gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli e delle altre forze dell’ordine, oltre che sulla viabilità e sulla sicurezza dei cittadini, vigileranno sul rispetto dell’ordinanza del sindaco che vieta la vendita e il consumo di bevande in contenitori di vetro. Il sindaco Vincenzo Figliolia ha infine lanciato anche un appello ai cittadini invitandoli a non sparare i botti di fine anno.