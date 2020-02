MONTE DI PROCIDA – Partono a Cappella tanti nuovi progetti realizzati sia con risorse economiche comunali sia con rilevanti finanziamenti intercettati presso enti sovracomunali quali Regione e Città Metropolitana. Sono tante le iniziative avviate dall’amministrazione guidata da Peppe Pugliese, a cominciare dalle infrastrutture viarie. Una strada di nuova progettazione collegherà via Cappella con il tratto iniziale di via Petrara. Si integra così l’attuale rete stradale con un percorso di nuova realizzazione che, aggiungendosi alla rete esistente, offre un nuovo transito nella zona e una nuova viabilità in caso di emergenze di protezione civile. Nell’innesto della nuova strada su via Cappella è inoltre prevista la riqualificazione dell’area parcheggio che si svilupperà su circa 800 metri quadrati.

IL COMMENTO – Un intervento che richiederà complessivamente 1 milione e 186 mila euro tra progettazione e realizzazione e per il quale la Regione Campania ha già affidato i servizi di ingegneria e architettura. «Si tratta solo della prima delle iniziative che in questi mesi si stanno concretizzando e che saranno illustrate a breve approfonditamente alla cittadinanza. A giorni partiranno anche gli interventi per la riqualificazione della zona così detta Sotto le Pigne e del tratto viario che da via Petrara va verso Piazza della Terra», dichiara il sindaco Giuseppe Pugliese.