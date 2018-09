CAMPI FLEGREI – Denunce, multe, sequestri ed espulsioni dal territorio flegreo. E’ il bilancio dell’operazione condotta nella notte tra sabato e domenica dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli nel capoluogo flegreo e nei comuni di Quarto, Monte di Procida e Bacoli. Durante il servizio di controllo straordinario del territorio per contrastare fenomeni d’illegalità diffusa e reati predatori i militari hanno fermato 6 giovani che sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga. Tutti sono stati segnalati al Prefetto di Napoli in quanto le sostanze stupefacenti erano detenute per uso personale. Sempre nel fine settimana è stato avviato il procedimento amministrativo per il rimpatrio con ingiunzione a non far ritorno nei comuni di Pozzuoli e Monte di Procida a carico di un 16enne e un 24enne di Afragola e di un 34enne e un 33enne di Napoli.

DENUNCE E SEQUESTRI – Inoltre sono stati denunciati un 38enne e un 20enne di Pozzuoli nonchè un 16enne di Afragola sorpresi alla guida di veicoli senza aver mai conseguito la patente. Contestate e perseguite 45 violazioni al Codice della Strada, tra le quali le 6 per gli altrettanti parcheggiatori abusivi e una per inosservanza all’obbligo di fermarsi all’alt, ma anche 20 per circolazione con veicoli senza assicurazione e 4 per circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. Infine sono stati sottoposti a fermo amministrativo 24 veicoli tra auto e scooter.