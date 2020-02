LA CRONACA – Prima del 2020 al Domenico Conte per il Rione Terra. Nell’undici iniziale scelto da mister Montefusco da registrare a centrocampo l’esordio di Illiano, tra i migliori dei flegrei, così come Ranieri in difesa, che ha sostituito egregiamente lo squalificato Silvestre. In attacco spazio a Corace assistito dagli under Sica (2002) e Orteca). Nel primo tempo, dopo una prolungata fase di studio, l’Ercolano prova a far male con il tridente formato da Manco, Iattarelli ed Imperato ma Granata, estremo difensore del Rione Terra, è inoperoso. Con il passare dei minuti i padroni di casa alzano il proprio baricentro e quando il gol sembra nell’aria manca sempre la giocata finale. Al 25′ Corace sul più bello viene anticipato da Di Dato che salva in scivolata.

