POZZUOLI – Piove sul bagnato in casa granata dove non smettono di arrivare cattive notizie. Ieri, in tarda serata, è arrivato il comunicato in merito alla sanzione ricevuta da mister Matarese, a seguito del match contro il San Giorgio dove fu allontanato dalla panchina per proteste. La squalifica assegnata al Mister granata è di 29 giorni e lo terrà lontano dal campo fino al 20 Marzo. La Puteolana per far fronte a quest’ultimo problema, ha deciso di tesserare Massimo Cavaliere, ex calciatore e dirigente dell’Arzanese lo scorso anno. Cavaliere, quindi, guiderà i diavoli rossi in panchina per le prossime gare fino al termine della squalifica di Matarese.

GRANA STADIO – Puteolana che deve anche risolvere il problema stadio in quanto lo stadio “Domenico Conte” è stato dichiarato inagibile dopo le forti raffiche di vento che hanno danneggiato la struttura, in particolar modo gran parte della Tribuna. La società sta lavorando per cercare al più presto uno stadio che possa ospitare i granata per le prossime partite casalinghe.