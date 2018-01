POZZUOLI – Motori accessi per il girone di ritorno del campionato di Eccellenza: la Puteolana 1902 sarà impegnata nella trasferta contro la Maddalonese, che andrà di scena domani 13 gennaio allo Stadio “Cappuccini” di Maddaloni alle ore 14:30.

Allo Stadio “Vezzuto Marasco” il Monte di Procida Calcio incontra il San Giorgio 1926 domani 13 gennaio alle ore 14:30, per la prima casalinga del 2018, match cruciale per dare seguito al trend positivo avviato a Frattamaggiore.

LA PROMOZIONE – La 17° giornata di Promozione è caratterizzata dal derby flegreo tra Rione Terra vs Quartograd che si svolgerà domani 13 gennaio alle ore 14:30 allo stadio “Domenico Conte” di Arco Felice, una gara importante per la corsa alla zona play off.

La Puteolana 1909 sarà impegnata nella trasferta contro la Virtus Ottaviano, domani 13 gennaio alle 14:30, i ragazzi di Pozzuoli sono chiamati a dar seguito all’inizio sprint contro il Vico Equense.