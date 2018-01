OTTAVIANO – Sconfitta beffa per la Puteolana 1909 che perde nei minuti finali quando era i vantaggio di un uomo. A beffare i granata un gol di Cozzolino che gela le speranze dei puteolani di allungare a 7 i risultati utili consecutivi. Iniziava ad Ottaviano il mini-ciclo infernale per la Puteolana 1909, che dopo 16 punti raccolti nelle ultime 6 gare affrontava in trasferta una delle compagini più attrezzate del torneo e terza forza del campionato. La “909” torna sconfitta 2 – 1 dopo essere stata in vantaggio 1 – 0.

LA GARA – Pronti via e la Puteolana si trova in vantaggio in maniera rocambolesca con Massa che dalla trequarti prova il tiro della domenica, il portiere avversario un po’ calcola male la traiettoria un po’ ingannato dal sole non riesce ad opporsi al tiro apparentemente innocuo. Andata avanti i granata hanno il torto di abbassarsi troppo e regalare metri ai padroni di casa. Il pareggio di Borrelli al 39′ è la conseguenza di quanto visto in campo. L’8 vesuviano è abile sul secondo palo ad incrociare di testa un ottimo cross di La Pietra, 1 – 1 con il quale si chiude la prima frazione.

LA RIPRESA – Nella seconda frazione i granata sono meno rinunciatari e provano a fare di più. La gara sembra svoltare quando al minuto 18′ i locali restano in 10 per l’espulsione di Saggese. Da questo momento la Puteolana prova a fare la partita ed al minuto 80 hanno la grande occasione di vincere la partita con Mazzeo che difende palla in area a allarga per Massa che batte a botta sicura. L’estremo vesuviano questa volta si riscatta e mette in angolo. Gol mancato gol subito è una delle più famigerate leggi del calcio e sul capovolgimento di fronte l’Ottaviano castiga le speranze della Puteolana con Cozzolino che imbeccato in area fa secco Pietrangeli. Sabato i granata attendono la corazzata Afro Napoli.

TABELLINO

PUTEOLANA 1909: Pietrangeli, Scordato, Di Vicino, Coppola, Serino, Esposito Gi., Granata (87′ Antignano), Capuano (73′ Nasti), La Pietra, Mazzeo, Massa. Panchina: D’Aniello, Palermo Esposito Ge., Trincone, Cardone, Antignano, Nasti. All. Scala

OTTAVIANO: Bifulco, Ambrosio, Ianniello, Saggese, Garofalo, Varriale, Ascione (65′ Bellofiore), Borrelli, Pagano (86′ D’Urso), La Pietra (81′ Cozzolino), Cocozza. Panchina: Capaccio, Bellofiore, Scudo, De Marco, Accardo. D’Urso, Cozzolino. All. Iervolino.

Arbitro: Di Luca, Russo, Scollo

Reti: 8′ Massa (P), 39′ Borrelli (V), 83′ Cozzolino (V)

Note: ammoniti Varriale, Garofalo (V), Di Vicino, Capuano, Esposito Gi., Antignano (P). Espulso al 63′ Saggese per gioco scorretto