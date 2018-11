SCAMPIA– Al “Landieri” di via Hugo Pratt di Scampia, sfiora la prima vittoria esterna il Rione Terra, acciuffato dai padroni di casa dell’Oratorio Don Guanella proprio sul finire di una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre e terminata con il risultato di 2-2. Per il collettivo allenato da mister Chietti in gol Gracco, alla sua prima marcatura con i puteolani, e Nasti che aveva riportato il Rione Terra di nuovo in vantaggio al tramonto del match.

LA CRONACA– Partenza via e il Rione Terra si porta in vantaggio con Gracco, scatenato nei primi minuti. La punizione dal limite è la prova generale al gol che giunge al minuto 4: lancio di Sica e il numero dieci deposita in porta dopo aver superato il portiere avversario. Dopo il primo quarto d’ora, l’ODGS prova a farsi vedere dalle parti di Del Giudice ma il Rione Terra, che al 25esimo perde D’Oriano per infortunio, non corre particolari pericoli. Al rientro negli spogliatoi è 0-1. Nella ripresa le cose sembrano mettersi bene per i flegrei con l’ODGS in dieci per via dell’espulsione di Giova, ma c’è l’1-1 dei padroni di casa con Peluso: al 10′ è 1-1. Nell’ultima mezzora, dopo la girandola di cambi, la formazione di mister Chietti trova di nuovo il vantaggio: Nasti, subentrato a Sica, di testa anticipa tutti e a sette minuti dalla fine è 1-2. Il finale di gara è rocambolesco con il Rione Terra che rischia la beffa. L’ODGS nonostante l’inferiorità numerica ci crede fino alla fine e trova il pareggio con Spina sfiorando poi nel recupero addirittura il gol del 3-2 su punizione dal limite.

TABELLINO

ORATORIO DON GUANELLA SCAMPIA – RIONE TERRA 2-2

ODGS: Monteleone, Arieniello, Napoli, Feniello, Buonanova, Giova, Cimmino, Serrao, Napolano, Peluso, Aveta. A disp.Muratori, Giuditta, Esposito, Landieri, Cirillo, Puglisi, Spina, De Mare, Ottaviano. All. Di Sarra.

Rione Terra: Del Giudice G., De Luca, Del Giudice M., Caccavale, Aviani, D’Oriano M., Portanova (10’st Sinagra), Riccio, Sica (20’st Nasti), Gracco (35’st Montagna), Maresca (10’st Nugnes). A disp. Marchese, Di Grezia A., Cacciapuoti. All. Chietti

Arbitro: Mascolo di Castellammare di Stabia (Orazio – Greco)

Reti: 4’pt Gracco, 10’st Peluso, 38’st Nasti, 42’st Spina

Espulsi: Giova al 5’st e Caccavale 45’st