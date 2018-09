POZZUOLI- Nel girone B di Promozione, il Rione Terra trova il primo gol in campionato ma l’appuntamento con prima vittoria dell’annata 2018-19 è rimandato. Solo un pareggio con il non irresistibile San Pietro al termine di 90 minuti fiacchi per il collettivo gialloblu.

LA GARA- Partita tirata al “Conte” ma i puteolani la sbloccano riuscendo a passare in vantaggio al 65′ della ripresa, nonostante l’inferiorità numerica per via dell’esplosione di Riccio, grazie al gol di Mario Di Grezia su sviluppi di calcio d’angolo. A pochi minuti dal termine, quando la squadra di mister Parisio pregustava i tre punti, la doccia gelata. Minuto 83 e il San Pietro concretizza l’unica vera occasione della sua partita: Sanseverino su punizione batte Del Giudice e al triplice fischio è 1-1.