POZZUOLI – Partita da dimenticare quella di oggi per i diavoli rossi, che nonostante la buona volontà, devono arrendersi ai padroni di casa che fin dall’inizio partono in quarta portandosi a casa una schiacciante vittoria per 5-0 .

PRIMO TEMPO – Puteolana che parte bene calcio d’angolo per i granata e Liccardi prova il terzo tempo salendo più in alto di tutti, conclusione che però non impensierisce il portiere avversario. Partita molto combattuta, ma è ancora la Puteolana a farsi viva con Esposito che conquista una buona punizione offensiva che però non viene sfruttata al meglio dai granata. Al minuto numero 26’ sono però i padroni di casa a portarsi in vantaggio con Lepre uno dei più attivi, che mette dentro la palla del 1-0. Da qui in poi la partita si mette in salita per i diavoli rossi infatti,passano solo 10 minuti e al 36’ raddoppia L’Albanova con un gran gol del numero 9 Cifani. Granata che cercano di darsi forza e reagire, con una conclusione dal limite di Greco intercettata però senza molti problemi dalla difesa avversaria. Allo scadere i padroni di casa fanno 3-0 ancora con Cifani che incrementa il vantaggio.

SECONDO TEMPO – La Puteolana prova a rientrare in gara con una splendida azione di De Biase che da due passi non riesce a finalizzare sprecando cosi una clamorosa occasione Da gol. Mister Gargiulo prova il tutto per tutto inserendo forze fresche, prima al 4’ con Cacciottolo e Solitro al posto di Greco e Della Marca, poi al 20’ con l’ingresso di Passariello per Piccirillo. Non cambia molto anche con l’ingresso in campo di forze fresche, infatti al minuto 24’ sono ancora i padroni di casa a marcare il tabellino con Signorelli che sigla il 4-0 battendo Pezzella, lasciando poi il posto a Della Corte che subentra dalla panchina. Al 35’ piove sul bagnato per i Granata, ottima azione Albanova e il solito Lepre la mette dentro portandosi a casa una doppietta. Partita che finisce con il risultato di 5-0, sconfitta che brucia e pesa con diavoli rossi che tornano a casa delusi e con tante responsabilità.