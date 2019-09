POZZUOLI – Cresce l’attesa in città per la partita di domenica pomeriggio tra la Puteolana 1902 e l’Afragolese. Un match di cartello per i granata che affrontano al “Domenico Conte” una delle maggiori squadre accreditate per il salto di categoria. Intanto si annuncia il “tutto esaurito” allo stadio di Arco Felice, dove ieri è stata apposta la targa in memoria dello storico tifoso Francesco Serrapica, al quale è stata dedicata la gradinata cuore della tifoseria. In virtù della grande affluenza di pubblico che la società di patron Casapulla ha reso noti i punti vendita per i ticket: Go2, in Via Girone 8, e in via Monteruscello 49, nei seguenti orari: dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00. E presso l’edicola di Salvatore Testa, in Viale dell’Europa Unita, in località “Sotto al Monte”. Il costo del biglietto è di 6 euro.