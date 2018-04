POZZUOLI – Ultima gara casalinga anomala per la Puteolana 1909, che data l’indisponibilità del Vezzuto Marasco di Monte di Procida emigra a Sant’Anastasia, guarda caso proprio terreno di gioco degli avversari. La gara del De Cicco si giocherà sabato alle 16. Una gara senza storia che vedrà da un lato i vesuviani già retrocessi e dall’altro i granata che cercheranno di chiudere bene il campionato dopo una serie di sconfitte indolori.

L’OCCASIONE PER MAZZEO E LA PIETRA – La gara che si giocherà alle falde del Vesuvio sarà occasione per Marco Mazzeo e Fabio La Pietra rimpinguare il bottino delle segnature. Il bomber classe ’78 vuole provare ad accaparrarsi il titolo di capocannoniere del girone mentre La Pietra è desideroso di mettersi ancora in luce dopo il buon campionato disputato. All’andata (anche quella giocata al De Cicco) finì 7 – 0 per la Puteolana 1909.