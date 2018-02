POZZUOLI – Dopo il ko in casa del Ponticelli la Puteolana 1909 vuole subito ritrovare la serenità e tornare alla vittoria. Sabato al Vezzuto Marasco arriva il Don Guanella in piena lotta salvezza. Un match che i granata vogliono fare proprio per dare dignità al finale di stagione e sopratutto per mettere in vetrina i propri giovani.

LA GRANDE OCCASIONE – Con la salvezza ormai ottenuta e i play off molto complicati da raggiungere i granata di Pozzuoli possono mettere in mostra i giovani più interessanti. Una vetrina interessante per i tanti classe 2000 già messisi in mostra fino ad ora. Tanti i calciatori del vivaio granata che sono in cerca della grande occasione nelle serie superiori per la prossima stagione. Ai vari la Pietra, Scordato, Broscritto, Granata, Di Vicino, Esposito e Cardone presto potrebbero unirsi altri promettenti giovani in attesa di una chance.