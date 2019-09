POZZUOLI – Esordio vincente per la Puteolana 1902 che alla prima di campionato sbancano il difficile campo dell’Albanova. Allo stadio “Scalzone” di Casal di Principe i diavoli rossi sono passati grazie a una rete di Rinaldi messa a segno, su calcio di rigore, al terzo minuto di gioco del secondo tempo. Per gli uomini di mister Ciaramella il risultato poteva essere ancora più rotondo se la traversa non avesse negato la gioia del gol a Paolo Sardo, autore di una splendida punizione da oltre 35 metri. Festa al triplice fischio finale con i puteolani che si aggiudicano il primo scontro diretto della stagione contro una squadra che ambisce alla promozione in serie D. Domenica prossima al “Domenico Conte” di Pozzuoli arriva la temibile Afragolese che domani esordirà in casa contro la Sibilla Flegrea.