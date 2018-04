POZZUOLI – Dopo la lunga pausa per permettere agli “under” di disputare il “Torneo delle Regioni”, si torna in campo per le ultime tre gare. Tre partite che per i granata di Pozzuoli serviranno solo a rendere onore ad un campionato già ottimo.

DOMENICA E’ DERBY – La prima delle ultime due gara sarà domenica mattina alle 11 il derby con il Quartograd, ancora alla ricerca dei punti che sanciranno la salvezza, comunque molto vicina. Per la Puteolana 1909 ancora un’occasione per mettere in mostra i talenti del settore giovanile e per bomber Mazzeo di inseguire il titolo di capocannoniere del girone.