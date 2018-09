POZZUOLI – Due pareggi e una sconfitta: è questo il bilancio per le tre squadre flegree impegnate nel terzo turno del campionato di Promozione Campania. Muovono di un punto la classifica Quartograd e Puteolana 1902, sconfitta invece per il Rione Terra.

QUARTOGRAD – Rocambolesco pareggio in casa per il Quartograd, fermato in casa 2-2 dal Neapolis. Sotto di un gol al termine del primo tempo (gol di Giorgio al 46′) i quartesi ribaltano nella ripresa con i gol di Vallefuoco (21′) e Capuano (36′). Quando la partita sembra volgere al termine gli ospiti agguantano il pari al 50′ con Aveta. Per il Quartograd due punti in classifica dopo tre giornate di campionato e domenica trasferta a Pimonte.

PUTEOLANA 1909 – Delude in casa la squadra granata che non va oltre il pareggio contro l’Oratorio Don Guanella, prima del match penultimo in classifica con appena un punto. La Puteolana 1909 era passata anche in svantaggio dopo 14′ subendo la rete di Sommella. Nella ripresa il pareggio di Mirra al 35′ che ha consentito di fissare il risultato sul pari (1-1). Per i granata 5 punti in classifica e prossima partita sul difficile campo del Procida.

RIONE TERRA – Ancora un ko per il Rione Terra battuto 2-0 in trasferta dal Vico Equense. Di Imperato in apertura di partita (5′ primo tempo) e Borriello in chiusura (46′ secondo tempo) le reti che hanno deciso la partita. Per il Rione Terra un inizio di campionato in salita con un solo punto conquistato in tre partite. Domenica partita in casa contro il San Pietro.