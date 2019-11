POZZUOLI– Nel girone B del campionato di Promozione, arriva alla decima giornata il primo pareggio in campionato del Rione Terra fermato dall’Oratorio Don Guanella Scampia sullo 0-0. Al Conte, complice anche un terreno di gioco pesante, partita poco emozionante ma risultato giusto per quanto fatto vedere. Al Conte, il Rione Terra, reduce dal K.O. con l’Ischia, prova a rendersi pericoloso si dai primi minuti ma l’Oratorio Don Guanella non lascia spazi rendendo difficile lo sviluppo di gioco all’undici di mister Montefusco che riesce a tirare verso lo specchio solo al 36′ con Di Matteo. A rendere più complicate le cose, le condizioni del manto erboso, appesantito dalle abbondanti piogge delle ultime ore e la partita fila via senza sussulti.

LA CRONACA – Nella ripresa continua ad essere asfissiante pressing dei napoletani, bravi nell’imbrigliare soprattutto a centrocampo i flegrei. Il quarto d’ora finale però è di marca Rione Terra: capitan Iervolino, insuperabile e preciso nell’impostare dalle retrovie, e compagni ci provano ma senza colpire. Su assist di Lanuto dalla destra, Di Matteo prova la zampata da pochi passi ma è decisiva una deviazione della retroguardia ospite; a pochi minuti dal termine Corace può pescare il jolly dal mazzo su assist questa volta dalla sinistra da parte di Del Giudice ma spara alto da ottima posizione. Nel recupero, il Don Guanella, sempre su punizione, ha la sua chance ma Granata, portiere dei flegrei, è attento. Queste, infine, le uniche vere occasioni di un match intenso ma poco spettacolare.

TABELLINO

RIONE TERRA – ORATORIO DON GUANELLA SCAMPIA 0-0

Rione Terra: Granata, Lanuto(38’st Cangiano), Del Giudice, Maisto, Fusco, Iervolino, Cerchiaro, Sica(12’st De Luca), Corace, Di Matteo, Liccardi(1’st De Simone) . A disp. Marchese, Cacciapuoti, Sinagra, Massa, Cuman, Lovriso. All. Montefusco

ODGS: Monteleone, Sequino, Arianiello, Cirillo(32’st Landieri), Giova, Belsito, Orteca, Chinese, Spina(22’st Cesareo) , Esposito, Galiano(45’st Lombardi) . A disp. Campanile, Napoli, Panico, Pinzolo, Leso, Buonanova. All. Di Sarra.

Arbitro: Massaro di Torre del Greco

Assistenti: Napolitano e Iengo

Ammoniti: Sica, Liccardi, De Simone, Fusco, Cesareo