CAMPI FLEGREI – Torna il calcio giocato. Dopo l’antipasto della Coppa Italia e con le gambe ancora appesantite dai carichi di lavoro estivi questo week end è iniziato col fischio di inizio delle prime gare dei campionati di Eccellenza e Promozione. Quest’anno nel girone A di Eccellenza ci sono Puteolana 1902 e Flegrea, mentre nel girone B del campionato inferiore ci sono Rione Terra, Quartograd e Puteolana 1909.

LE GARE – Oggi sono scese in campo la neonata Flegrea, la Puteolana 1909 e il Quartograd. Domani invece toccherà alla Puteolana 1902, impegnata alle 11 in casa contro il Frattamaggiore, e al Rione Terra, in trasferta alle 15.30 contro il Sant’Antonio Abate 1971.

I RISULTATI – Esordisce con un pareggio in trasferta la Flegrea, raggiunta nell’extra time dall’Aversa Normanna. Uno a uno il risultato finale con i gol di Grimaldi al 39esimo del primo tempo e di Somma, che ha trasformato al 48esimo un calcio di rigore. Esordio amaro invece per il Quartograd, che esce sconfitto dalle mura amiche: al Giarrusso di Quarto infatti passa l’Ischia Calcio grazie a un gol, al 20esimo minuto della ripresa, di De Luise. L’unica squadra flegrea che può sorridere dopo la prima giornata di campionato è invece la Puteolana 1909 che batte in casa il Neapolis grazie a un gol di Pellecchia al 13esimo del primo tempo.