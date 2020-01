SANT’AGNELLO – Inizia con un pareggio in trasferta il 2020 calcistico del Rione Terra. 1-1 il risultato finale e buon punto sull’ostico campo del Sant’Agnello: all’iniziale vantaggio dei costieri firmato Caracciolo risponde super Orteca per i flegrei. Prestazione maiuscola per i ragazzi di mister Montefusco.

LA CRONACA– Soffia forte il vento al comunale di viale dei Pini di Sant’Agnello, al 13′ il primo tiro verso lo specchio è dei padroni di casa ma Granata blocca facile sul sinistro a giro di Cacace. Sponda Rione Terra su punizione al 19′ è di Corace il primo tentativo fuori non di molto. Con il passare dei minuti, il Sant’Agnello prova a fare la partita ma i flegrei sono attenti ed al 27′ con Buonaurio confezionano la prima vera occasione: esterno della rete dopo una bella azione corale. Il primo tempo sembra destinato a concludersi sullo 0-0 ma il Rione Terra viene beffato nel finale: da un’azione innocua si sblocca il punteggio: i costieri passano in vantaggio con Caracciolo, suo il tap in dopo il miracolo di Granata. Negli spogliatoi mister Montefusco si fa sentire ed i suoi entrano in campo con un altro piglio. Partenza via ed al rientro in campo i puteolani mettono le cose a posto: grande azione di Orteca che al 2′ mette dentro il pallone che vale l’1-1. I flegrei prendono coraggio e con Corace sfiorano il raddoppio. Minuto 32 e c’è un’ altra occasione targata Rione Terra: Lucignano ci prova in diagonale ma Gargiulo, portiere dei padroni di casa, è attento. Finale di gara pieno di pathos. I costieri ci provano soprattutto da fuori (provvidenziale Granata su Cacace) ma è il Rione Terra ad avere l’occasione d’oro per prendersi l’intera posta in palio: Montefusco inserisce le frecce De Simone e Sica ma proprio quest’ultimo dopo aver fatto tutto bene non riesce a mettere la ciliegina sulla torta gialloblu. Al triplice fischio è 1-1 ma il morale dei flegrei è alto in vista del prossimo big match con il Procida.