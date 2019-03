POZZUOLI – Match molto importante quello di oggi per i granata che ritrovano la vittoria dopo i due pareggi. Tre punti fondamentali conquistati dai diavoli quest’oggi, che hanno espresso a tratti un gran calcio vincendo per 4-2. Ricordiamo che il match è stato disputato nello stadio D. Iorio di Casalnuovo a causa dei recenti problemi di inagibilità dello stadio Domenico Conte.

PRIMO TEMPO – Partita molto combattuta nei primi 10’ di gioco, con i Granata che passano in vantaggio al 16’ con il difensore centrale Liccardi, ancora in gol in questo campionato. Puteolana che raddoppia con Esposito al 27’ bravissimo nel farsi trovare pronto. Al 28’ ci provano i padroni di casa ma c’è Pezzella bravissimo nel dire di no. Passano due minuti però e gli ospiti accorciano le distanze con il numero 5 Paolella. Al 35’ ci prova Serrano in contropiede, uno contro uno con il portiere fallendo però l’occasione del 3-1. Al 39’ arriva il gol di Troisi per l’Aversa che porta il risultato di nuovo in parità.

SECONDO TEMPO – Puteolana che riparte forte, infatti passano cinque minuti e bomber Cacciottolo segna il gol del 3-2 portando i diavoli rossi in vantaggio . Al 65’ sempre Cacciottolo pericoloso per i granata, attaccante che sfiora la doppietta. Puteolana che fa la partita cercando in tutti i modi di chiudere il match. Nel recupero l’Aversa Normanna resta in dieci, dopo l’espulsione di “Di Ronza”. Allo scadere ancora Puteolana in avanti con il giovane Fall che chiude i conti e fa 4-2 facendo esplodere la panchina granata, secondo gol consecutivo per il giovane talento. Gara che termina con la tanto attesta vittoria dei granata, che tornano alla vittoria ma soprattuto conquistano 3 punti fondamentali per la lotta salvezza.

TABELLINO

Asd Puteolana 1902: 1. Pezzella 2. Esposito 3. Spavone 4. Della Marca 5. Liccardi 6. Cirillo 7. Solitro 8. Piccirillo 9. Cacciottolo 10. Passariello 11. Serrano

Aversa Normanna : 1. Iommelli 2. Giordano 3. Di Roma 4. Franco 5. Paolelli 6. Campitelli 7. Troise 8. Tuccillo 9. Orefice 10. Scognamiglio 11. Paolella