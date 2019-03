POZZUOLI – Settimana intensa per la Puteolana, che continua ad allenarsi duramente in vista del attesissimo derby con il Giugliano 1928, una delle grandi potenze di questo campionato. Gli avversari dei granata, che attualmente occupano il secondo posto della classifica, sono a meno quattro punti dalla vetta. La partita è molto sentita sia in campo che tra i tifosi: infatti, in vista di questa importante giornata, i granata hanno deciso di annunciare il nuovo logo insieme alle nuove divise, che saranno indossate nella partita di sabato 16 Marzo.