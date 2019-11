LUSCIANO – Serviva un’impresa all’Albanova per ribaltare il secco 2-0 con il quale i granata si sono imposti nella partita di andata valevole per i quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza. Ma la Puteolana 1902 scesa in campo quest’oggi non è squadra che concede spazi; attenta a gestire il gioco e mantenere i padroni di casa lontani dalla porta difesa da Ferrara. Al conte i Diavoli Rossi avevano fatto valere il fattore casalingo con una doppietta di Roberto Palumbo ed un gioco che non ha lasciato replica alcuna all’Albanova.

LA SFIDA – Lo Stadio Comunale di Lusciano ha ospitato quest’oggi la sfida di ritorno terminata 0-0, risultato che premia i granata e li qualifica per la seminifinale dove gli uomini di Ciaramella dovranno affrontare l’Afragolese, che ha superato il turno pur perdendo la sfida di ritorno contro il Pomigliano. Si rinnova dunque anche in coppa Italia il duello tra le due squadre, leitmotiv di questa stagione ai vertici di Eccellenza.