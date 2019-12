NAPOLI – E’ la Puteolana 1909 ad aggiudicarsi il derby di promozione con i cugini del Rione Terra. A decidere la gara, dall’esito decisamente a sorpresa, un gol per tempo che hanno permesso ai granata di mister Di Meo di rornare alla vittoria.

LA GARA – Primo tempo di marca decisamente granata con la “909” che pare più dinamica di un Rione Terra orfano del suo faro Maisto, assente per squalifica. La gara si sblocca al minuto 20 quando il difensore centrale Canale è lesto dal limite dell’area a raccogliere una respinta di Iervolino da calcio d’angolo e ad insaccare alle spalle di Granata. La prima frazione si chiude con i padroni di casa che provano a gestire il vantaggio ed il Rione Terra che non riesce ad imbastire una reazione tale da creare pericoli nei pressi dell’ex Scafuto. La ripresa vede il Rione Terra un po’ più brillante che attorno al minuto 20 sfiora il pareggio con un calcio piazzato di Di Matteo che colpisce il palo. Ma proprio nel momento che i ragazzi di Montefusco stavano iniziando a prendere coraggio arriva il raddoppio a firma di Idigbogu che fa a sportellate con Iervolino entra in area e fa 2 – 0, quando il cronometro segna il minuto 26 della ripresa. Nel finale c’è tempo per l’espulsione di Lovriso nelle fila del Rione Terra ed un’occasione per il 3 – 0 per la “909” con Scordato sul quale però è molto bravo Granata. Si muove la classifica della Puteolana che lascia l’ultimo posto in classifica mentre per il Rione Terra un inopinato stop che non pregiudica i sogni play off.

TABELLINO

PUTEOLANA 1909: Scafuto, Giamia, Scordato, Trincone A., Canale, Coppola (38’ st Esposito) Caputo, Sequino, Idigbogu (47’ st Aldorisio), Broscritto (43’ st Sardo) Carandente (23’ Masullo).A disp. Castellano, Aiello, Trincone C., Salvati All Di Meo

RIONE TERRA: Granata. Cacciapuoti ,(10 st Fusco), Del Giudice, Iervolino (38’ st Sinagra), Silvestre, Lanuto, Sica (25’ st Lovriso), Cerchiaro, Corace, Di Matteo, Massa, (5’ st De Simone. A disp Marchese, De Luca, Ranieri, Cuman, Brescia. All Montefusco.

Reti: 20’ pt Canale, 26’ st Idigbogu

Arbitro : Scognamiglio di Ercolano

Assistenti: Falco e Cricco

Ammoniti: Lanuto, Massa, Cacciapuoti (RT), Giamia, Scordato, Esposito e Aiello (dalla panchina)(P)