CALCIO – La Puteolana 1909 reduce dalla bella vittoria in casa contro l’Oratorio Don Guanella è attesa dalla doppia trasferta prima in casa del San Pietro e poi in casa del San Giuseppe. Una doppia sfida che solo se in caso di 6 punti potrebbe dare ai granata di Pozzuoli la possibilità di giocarsi le ultime chance play off. In tanto in casa del San Pietro mancherà per squalifica bomber Mazzeo, ma dopo l’ 1 – 3 interno dell’andata vogliono “ricambiare il piacere”.

LA PIACEVOLE SORPRESA – Intanto dalla vittoria di sabato scorso arrivano anche felici novità. Ha ben figurato il portiere classe 2001 Minichino che ha sfoderato alcuni interventi da protagonista. Il vivaio della famiglia Fiore continua dunque a sfornare talenti.