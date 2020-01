POZZUOLI – La Puteolana 1902 impatta nel primo pareggio casalingo stagionale. Al “Domenico Conte” di Pozzuoli la prima partita del nuovo anno, valevole per la diciottesima partita di campionato di Eccellenza Campana, termina 0-0 contro un avversario ostico come l’Albanova. E’ stata una partita ferma a centrocampo senza particolari azioni pericolose. Nel secondo tempo l’ingresso di Mimmo De Marco tra i granata ha dato maggiore ordine al gioco ed ha consentito agli uomini di Ciaramella di insistere nella trequarti avversaria. Un’ottima difesa bianco-celeste, guidata dai centrali “Fiorillo-Capagrossa”, hanno tenuto a freno le manovre di Palumbo e compagni. Nulla di fatto quindi per i granata che cercavano quest’oggi di replicare alla prestazione dell’antagonista Afragolese vittoriosa stamane sul campo del Sibilla Bacoli. I granata restano primi in classifica a +1 sull’Afragolese e a +7 sulla Frattese.