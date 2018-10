FRATTAMAGGIORE – Seconda sconfitta di fila per la Flegrea che nella trasferta dello stadio “Pasquale Ianniello”, perde per 2-0 contro la Frattese. Ora testa rivolta al prossimo match casalingo quando al “Chiovato” giungerà l’Ottaviano.

IL PRIMO TEMPO – Il match si apre con i padroni di casa in avanti e al 13′ punizione conquistata dai 25 metri circa, sulla battuta va Oliva che punta alla porta, il tiro è centrale e blocca Schiano. La gara scorre al 28′ dagli sviluppi di una punizione battuta da Costanzo, Balazano svetta di testa e sigla il gol del vantaggio dei padroni di casa. La Flegrea cerca di reagire allo svantaggio, e al 35′ conquista una punizione al limite dell’area batte Costagliola, respinta dalla barriera forse con un tocco involontario del braccio da parte di Costanzo. Qualche minuto più tardi ci prova Pastore, pallone alto.Al 43′ incursione pericolosa dei padroni di casa con Allegretta da fuori area e il pallone va alto. Dopo 4′ minuti di recupero le squadre tornano negli spogliatoi.

IL SECONDO TEMPO – La seconda frazione di gioco si apre con la Flegrea che arpiona un pallone interessante all’8′ con Grimaldi, subentrato qualche minuto prima, l’attaccante gialloazzurro giunge in area, cerca di aprire per Pastore ma viene anticipato dalla difesa nerostellata. Al 14′ Frattese in 10 uomini per doppia ammonizione di Seck che viene quindi espulso. Al 14′ occasionissima per la Flegrea: dagli sviluppi di un calcio d’angolo, ci prova di testa Iannuzzi e il pallone va di poco alto. Andrea Iannuzzi di certo il migliore in campo per i gialloazzurri. Al 20′ è ancora la Flegrea pericolosa con Pastore che tenta la rovesciata vincente che non si capitalizza a rete. Al 28′ anche i gialloazzurri restano in 10 per espulsione di Massaro per doppia ammonizione. Al 41′ però giunge il raddoppio dei padroni di casa: Sparano chiama in causa il capitano Costanzo che sigla il 2-0 definitivo. Al 42′ la Flegrea cerca di accorciare le distanze con Grimaldi che ha poca fortuna. Al 44′ punizione al limite destro dell’area per la Frattese, va Costanzo che punta alla porta ma viene murato da Costagliola di testa. Al 50′ rovesciata di Grimaldi ma blocca D’Auria. Dopo 6′ minuti di recupero l’arbitro decreta la fine della gara.