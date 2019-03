SANTA MARIA CAPUA A VETERE – La Flegrea viene sconfitta dal Gladiator nella trasferta di Santa Maria Capua a Vetere, per 2-0. Una buona prova da parte dei gialloazzurri che non si sono arresi e fino alla fine hanno cercato di cambiare la gara e di sopperire allo svantaggio.

IL PRIMO TEMPO – Il match parte con una Flegrea molto propositiva, che al 10′ con Moccia cerca di impensierire il portiere Merola. Al 23′ super occasione per i gialloazzurri: è ancora Moccia che di testa tenta la giocata vincente la palla sembra aver trovato la direzione del gol, ma l’intervento del difensore Lombardi pone la palla in calcio d’angolo. Dallo stesso calcio d’angolo, va sulla battuta Moccia, il cross è perfetto svetta di testa Punziano che per poco non realizza il vantaggio.

Ma al 35′ il gol viene siglato dai padroni di casa: Lombardi giunge in area crossa per Di Paola che di testa realizza il gol del 1-0, tiro imparabile per Ciccarelli. Al 41′ Di Napoli prova dalla distanza a riportare la situazione in parità, ma il tiro va di poco alto. La prima frazione di gioco termina sul 1-0.

IL SECONDO TEMPO – La seconda frazione di gioco si apre con la Flegrea che vuole a tutti i costi il gol del pareggio: al 52′ super occasione per Lucignano che viene letteralmente murato da Merola, che si rifugia in corner. Al 54′ è ancora Lucignano che sfiora il pareggio. Ma al 65′ i padroni di casa conquistano un rigore realizzato da Liccardi che porta i suoi sul 2-0. La Flegrea non si ferma e al 67′ da fuori area ci prova Di Maio ma il tiro va di poco a lato. I gialloazzurri continuano a spingere e al 78′ Massaro pesca Pastore che chiama in causa Lucignano, ma Merola gli risponde ancora di no. Verso lo scadere al 82′ Lucignano si inventa una rovesciata ma il tiro va fuori. Il match dopo 4′ minuti di recupero termina sul 2-0 per il Gladiator.

TABELLINO GLADIATOR VS FLEGREA 2-0

GLADIATOR: Merola K, Landolfo, Lombardi(65’Andreozzi), Celio(7’Scielzo), Caccia, Manzi VK, Di Paola(80’Viglietti), Saccavino(85’Montano), De Rosa, Pesce, Liccardi. A disposizione: De Lucia, Ioio, Esposito, Fusco, Romagnoli. Allenatore: Giovanni Sannazaro.

FLEGREA: Ciccarelli, Di Maio, Del Grande(81’Duca), Costagliola K(74’Massaro), Punziano, Iannuzzi, Romano(51’Lucignano), Di Napoli, Pastore VK, Moccia, Grimaldi(71’Petrone). A disposizione: Schiano, Di Meo, Salierno, Trotta, Palma. Allenatore: Michele Califano.

MARCATORI: 35’Di Paola, 65′ Liccardi (rig.)

AMMONITI: Saccavino, De Rosa, Romano.

ARBITRO: Michele Crisciuolo di Torre Annunziata

ASSISTENTI: Angelillo di Nola e Avena di Battipaglia

RECUPERI: 2’pt, 4’st.