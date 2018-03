POZZUOLI – Domani sarà la prima delle ultime 4 partite della stagione della Puteolana 1909, una stagione senza dubbio positiva che dopo un avvio incerto ha visto i granata di Pozzuoli protagonista di una stagione nelle zone medio alte della classifica. Una delle gare che segnò la ripresa granata dopo il brutto avviò fu il pareggio di Procida che diede a Mazzeo e compagni la certezza di valere molto di più della zona salvezza.

LA GARA – La gara di domani vede dunque i granata di Pozzuoli affrontare una delle squadre meglio attrezzate per la lotta play off, una squadra che verrà al Vezzuto Marasco di Monte di Procida per fare bottino pieno anche dopo lo 0 – 0 interno contro il San Pietro. Una gara che la “909” vorrà onorare come ha onorato tutte le gare disputate fino ad ora.