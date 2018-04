NAPOLI– Finisce 4-2 per i padroni di casa il match tra San Pietro e Rione Terra. Dopo 3 risultati utili consecutivi, i flegrei incappano in una sconfitta al termine di una partita ricca di intensità e gol. Per la squadra di De Girolamo, sotto 3-0 dopo quasi un’ora di gioco, di buono c’è stata la reazione avuta: la rimonta si è fermata al 3-2, grazie ai gol di Colandrea e di Imparato, poi i padroni di casa nel finale hanno chiuso i giochi segnando il quarto gol con ben 5 classe 2000 tra le fila del Rione Terra. Ora per i gialloblù chiuderanno il campionato affrontando nel derby la Puteolana 1909.

IL MATCH– Al Comunale di San Pietro a Patierno, parte bene il Rione Terra. Al 18′ Imparato schiaccia di testa ma salva sulla linea la retroguardia dei padroni di casa. Poco dopo ancora una chance con Del Giudice ma se la cava Fusco, estremo difensore del San Pietro. Prima della fine del primo tempo, c’è l’episodio che cambia la gara: tocco di mano in area Rione Terra per l’arbitro è rigore. Dal dischetto Bifaro batte Onofrio e c’è l’1-0. Inizio ripresa shock per i puteolani con il San Pietro che trova per due volte la via della rete nel giro di un pochi minuti: in gol prima Montanino poi Sica e il Rione Terra si ritrova sotto 3-0. Messa all’angolo, tuttavia, la squadra di De Girolamo reagisce e bene riaprendo la gara. Al 14′ prima accorcia Colandrea, subentrato a Del Giudice, poi è Imparato, di potenza ,a siglare il 3-2 che rimette tutto in discussione. Nel finale, con ben 5 under classe 2000 in campo, i flegrei provano a completare la rimonta ma Sica per il San Pietro fa doppietta chiudendo di fatto il match.

TABELLINO

SAN PIETRO-RIONE TERRA 4-2

San Pietro: Fusco, Carandente, Prato, Montanino, Manna, Dommarco, Sica, Siciliano, Mellone, Bifaro, Monaco. A disp. D’Auria, De Robbio, Esposito, Orteca, Iannone, Infantozzi, Lucarelli. All. Montanino

Rione Terra: Onofrio, Lanuto, D’Oriano, De Luca, Gaito(20’st Velardo), Tafuto(20’st Dos Santos), Riccio(35’st Palumbo), Pignetti, Del Giudice Ge.(1’st Colandrea), Imparato, Sacco(1’st Cacciapuoti). A disp. Del Giudice Gi., Cioce, Di Roberto. All. De Girolamo

Reti: 43’pt rig. Bifaro, 8’st Montanino, 13’st Sica, 14’st Colandrea, 18’st Imparato, 30’st Sica.

Arbitro: Fantaccione di Caserta

Assistenti: Amarante e Nocera