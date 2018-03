POZZUOLI – Campionato dai toni bassi per il Rione Terra del tecnico De Girolamo: mancano 5 gare alla fine della stagione 2017/2018 e la compagine puteolana ha raccolto 31 punti in classifica, con 9 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte.

La scorsa settimana, il fattore “Conte”, non ha influito in maniera positiva, e i flegrei sono stati battuti dal Real Poggiomarino, seconda forza del campionato per il girone B di Promozione.

Per la 25°giornata, alle porte, i flegrei saranno impegnati nella trasferta contro la Pompeiana 1929, che andrà di scena allo stadio “Alfredo Giraud” di Torre Annunziata, sabato 10 marzo alle ore 15. I padroni occupano il 9° posto in classifica a quota 32 punti, quindi sono a +1 dai puteolani. Una gara, quindi, che dovrebbe essere alla pari per Riccio e compagni, che affronteranno il prossimo match con il piglio giusto per chiudere alla meglio il campionato.