POZZUOLI – Tutte in campo le flegree in questo sabato pomeriggio. Vince 2-1 la Puteolana 1902 a Maddaloni dopo essere stata sotto 1-0. Vince in Eccellenza anche il Monte di Procida che liquida 2 – 0 il San Giorgio. In Promozione va al Rione Terra il derby flegreo con i Quartograd battuto 1-0. Esce invece sconfitta dalla trasferta di Ottaviano la Puteolana 1909 che perde 2 – 1

I RISULTATI

Puteolana 1902 – Maddalonesi 2 – 1 (autorete e Conte)

Monte di Procida – San Giorgio 2 – 0 (Di Matteo e Palme)

Rione Terra – Quartograd 1 – 0 (Imparato)

V. Ottaviano – Puteolana 1909 2 – 1 (Massa)