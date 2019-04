POZZUOLI – Grande gara, ma soprattutto vittoria importante della Puteolana quest’oggi al Domenico Conte con i granata che riescono a rimontare il Casoria nei minuti finali grazie alla rete di Licciardi. Match che termina con il risultato di 5-4. I ragazzi di mister Matarese nonostante la vittoria odierna in seguito al pari del Real Forio, dovranno affrontare il Barano ai play out il 28 Aprile. Puteolana che, chiudendo il campionato a 29 punti, due in piu al Barano fermo a 27, avrà cosi il vantaggio di disputare il match contro Barano in casa.

PRIMO TEMPO – Da incubo la prima frazione per i granata, in particolare per il giovane portiere Pezzella autore di ben tre papere. La prima al 12’ a seguito di una conclusione debole di Spilabotte, sceglie male i tempi il portiere granata e il numero 9 fa 0-1. Passano pochi minuti e ancora Spillabotte pericoloso cambia gioco per Gioielli che rientra, calcia e fa 0-2, complice ancora una volta Pezzella. Granata che non ci stanno e accorciano subito le distanze con il numero 4 Vincenzi, che riesce a mettere la palla in rete a seguito di una mischia in area di rigore ed è 1-2. Al minuto numero 29 Spilabotte con molta libertà arriva al tiro dai 20 metri e per l’ennesima volta il portiere Granata buca l’intervento regalando un altro gol agli avversarsi. Al 28′ ci pensa però il capitano Roberto Guadagnuolo dopo una doppia finta in area di rigore,accorcia le distanze,e tiene in vita i diavoli rossi. Allo scadere del primo tempo i granata riescono a trovare il gol del pari con il giovane talento Serrano dopo un batti e ribatti in area di rigore.

SECONDO TEMPO – Secondo tempo con due novità per i granata, infatti mister Matarese, manda in campo Alcolino al posto dello sfortunato Pezzella e Fall al posto di Solitro. Al 55’ Gioielli mette in mostra le sue qualità , gran numero in area di rigore e palla di poco fuori. Al 74’invece arriva il gol del vantaggio per il Casoria. Spilabotte inventa e Ioffredo finalizza 3-4. Nei minuti finali succede l’impossibile. De Biase riesce a sfuggire alla retroguardia avversaria e trova il gol del pareggio facendo esplodere il Conte. Puteolana che spinge con il sostegno dei tifosi e al 90’ trova il gol con Liccardi che dopo una ribattuta trova il tap-in vincente. Granata che escono tra gli applausi di tutti i tifosi, i quali adesso chiedono un ultimo sforzo ai play out contro il Barano per portare a casa la salvezza e ripartire da capo il prossimo anno. Appuntamento al 28 Aprile.

TABELLINO

Asd Puteolana 1902 – Casoria

Puteolana 1902: Pezzella;Esposito;Spavone;Vincenzi;Liccardi; Cirillo;Solitro;Piccirillo;DeBiase;Guadagnuolo;Serrano

Casoria: Maiellaro;Credentino;Ioffredo;Scarparo; Petrarca;Diana;Cafaro;Foti;SpilaBotte;Gioielli;Guadagni.

STADIO : D. Conte

Arbitro: Antonio Liotta

Assistenti: Di Meglio; Marletta.