POZZUOLI– Nel girone B del campionato di Promozione il Pianura fa suo il big match costringendo il Rione Terra a subire il primo k.o. casalingo della stagione. Al Conte risultato finale 2-0 per gli ospiti ma i flegrei, ancora scossi per la morte di Pierluigi Rotta hanno tenuto testa a quella che pare essere la candidata numero uno per il salto in Eccellenza.

LA CRONACA– In un Domenico Conte con il pubblico delle grandi occasioni, osservato il minuto di silenzio prima del fischio d’inizio, l’inizio gara è del Pianura. La squadra allenata dall’ex Puteolana 1902, Savio Sarnataro, nel giro di pochi secondi trova per due volte la via della rete: al 15′ Tedesco dal limite beffa Marchese, un minuto più tardi è invece Ventre che, al culmine di un’azione bellissima, è bravo a sfruttare l’assist al bacio di Borrelli per siglare il 2-0. Un uno due terribile per la squadra di mister Montefusco che, tuttavia, con il passare dei minuti prova in tutti i modi a riaprire il discorso. Il Rione Terra, nonostante il gap tecnico, gioca con personalità e ad inizio ripresa, complice la sfortuna e qualche errore sotto porta, sfiora in più di un’occasione il gol che potrebbe cambiare il destino del match: al 52′ l’ex Corace dal dischetto si fa ipnotizzare dall’ottimo Navarra poi dopo poco è il classe 2002 Sica, sempre per i gialloblu, a centrare la traversa. Mai domo, i flegrei ci riprovano ma il Pianura se la cava: Corace prova a farsi perdonare ma il palo, complice anche una deviazione, nega la gioia del gol. All 80′ invece Navarra è miracoloso da pochi passi a salvare sul neo entrato Cuman dopo il corner di Di Matteo, quest’ultimo sempre pericoloso tra le linee avversarie. Nei minuti finali, con i padroni di casa sbilanciati in avanti, il Pianura va vicino al tris ma al triplice fischio non cambia il risultato. Per il Rione Terra ora c’è il match di coppa Campania: mercoledì, sempre al Conte, c’è il Santa Maria la Carità.

Rione Terra: Marchese, Cacciapuoti, Del Giudice, Maisto, Iervolino, Silvestre, Lanuto, Sica(85′ De Simone), Corace, Di Matteo, Liccardi(80′ Cuman). All. Montefusco

Pianura: Navarra, Canzano, D’Ascia, Pellini, Sacco, Pontillo(75′ Guzzovaglia), Ventre(52′ Maturo), Tedesco(65′ Nugnes), Borrelli(82’Zaccaro), Pirone(77′ Polverino), Cardore. All. Sarnataro

Arbitro: De Angelis di Nocera Inferiore

Assistenti: De Marco e Felicelli

Reti: 15′ Tedesco, 16′ Ventre

Ammoniti: Sica, Liccardi, Maisto, Lanuto, Borrelli, Pellini, Sacco, Canzano

Note: al 52′ Navarra para rigore a Corace