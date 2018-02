CALCIO – Un altro weekend di calcio è alle porte per le formazioni flegree impegnate nei campionati di eccellenza e promozione. La Puteolana 1902 in Eccellenza va a far visita al San Giorgio e sempre nel massimo campionato regionale il Monte di Procida va in casa della Mariglianese. In Promozione la Puteolana 1909 ospita il Mondo Sport, il Rione Terra invece se la vedrà al Conte contro la capolista Afro Napoli, mentre il Quartograd ospita il Real Poggiomarino.

PUTEOLANA 1902 – Dopo l’esaltante vittoria nello scontro diretto contro la Frattese i granata allenati da Sarnataro affrontano in trasferta il San Giorgio. Al Paudice Carotenuto e compagni dovranno tenere alta la concentrazione se non vorranno incappare in brutte sorprese. Una gara alla portata dei diavoli rossi che può nascondere più di un problema. Calcio d’inizio domenica alle 11.

MONTE DI PROCIDA – La corsa salvezza del Monte di Procida fa tappa in casa della Mariglianese. Un gara da vincere per i flegrei che non possono perdere l’occasione di mettere in cascina tre punti fondamentali per restare lontani dalle zone calde. Quella con la Mariglianese è una gara decisamente alla portata di Palma e compagni che nelle ultime settimane hanno inanellato ottime prestazioni. Calcio d’inizio domenica alle 15.

PUTEOLANA 1909 – Esattamente un girone fa iniziava la rincorsa della Puteolana 1909, che ad Ischia batteva il Mondo Sport e otteneva la prima vittoria dell’anno. Ora la “909” è ad un passo dalla zona play e la vittoria sabato pomeriggio è un passaggio chiave se i granata vogliono sognare la post season promozione. I flegrei dovranno fare a meno ancora di Pietrangeli mentre si prova a recuperare Mazzeo e Cangiano. Calcio d’inizio sabato pomeriggio alle 15 a Monte di Procida.

RIONE TERRA – Dopo tre ko consecutivi il Rione Terra se la dovrà vedere con la corazzata Afro Napoli, un avversario scomodo per risorgere ma i ragazzi di De Girolamo vogliono vendicare anche la batosta preso all’andata. Fare risultato contro i napoletani sarebbe la migliore iniezione di fiducia possibile per un finale di campionato che rischierebbe di diventare anonimo per una squadra che merita le zone nobile della classifica. Tutti in campo sabato al Conte alle 15.

QUARTOGRAD – La squadra del calcio popolare domenica mattina alle 11 il Real Poggiomarino. Una gara da vincere per i flegrei che vogliono dimostrare di valere tutta un’altra classifica. Dal canto loro i vesuviani non vogliono perdere il contatto con la terza pizza.