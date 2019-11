CALCIO – Vincono e convincono Puteolana 1902 e Sibilla. Pareggia il Quartograd. Perde solo la Puteolana 1909. Vince di misura la Puteolana 1902 a San Giorgio grazie ad una rete del solito Palumbo. La Sibilla batte il Napoli Nord nel derby grazie alla doppietta dell’eterno Majella. In promozione invece pareggio pirotecnico per il Quartograd in casa contro il Lacco Ameno mentre la “909” nulla può contro la corazzata Pianura.

I RISULTATI

SAN GIORGIO – PUTEOLANA 1902 0 – 1

SIBILLA – NAPOLI NORD 2 – 0

QUARTOGRAD – LACCO AMENO 3 – 3

PIANURA – PUTEOLANA 1909 3 – 0