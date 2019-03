POZZUOLI– Scenario incredibile per le flegree impegnate nel girone B del campionato di Promozione. Al Domenico Conte il San Giuseppe si impone 2-1 ed inguaia il Rione Terra al quale bastava una vittoria per festeggiare la salvezza diretta. Per decretare la squadra che affronterà la Maued Sport ai playout, complice anche l’impresa della Puteolana 1909 vincente in trasferta con l’Ischia, è infatti tutto rimandato all’ultima giornata per un derby da brividi tra Rione Terra (che avrà 2 risultati su 3 a disposizione) e i cugini della Puteolana 1909.

LA CRONACA– Finisce 2-1 per i vesuviani, trascinati da un super Rizzo autore di una doppietta, che in un sol colpo scavalcano in classifica proprio il Rione Terra e si tirano fuori definitivamente dalla zona rossa.

Sconfitta shock invece per gli uomini di mister Chietti.

Gli ultimi 5 minuti di partita racchiudono la soffertissima stagione gialloblu.

Dopo l’iniziale svantaggio giunto su un generosissimo penalty concesso agli ospiti, i flegrei faticano a reagire ma all’85esimo trovano il pareggio con Terracciano, ultimo a mollare. Nel finale la beffa: alla disperata ricerca del gol che può valere la salvezza, il Rione Terra viene punito in contropiede da Rizzo.

RIONE TERRA – SAN GIUSEPPE 1-2

RIONE TERRA: Rippa, Cacciapuoti (81’st De Simone), Del Giudice, De Luca, Terracciano, D’Oriano, Scotti, Rea(58’st Caccavale), Sica, Manna(79’st Loiacono), Majella. A disp. Marchese, Criscuolo, Nugnes, Portanova. All. Chietti

SAN GIUSEPPE: Russo, Miranda, Rubino Auricchio, Caldarelli(50′ Pagano), Addeo, Notaro, Di Luccio, Menzione, Grenni, Urna, Rizzo. A disp. Prisco, Casillo, Iervolino, Nebula, Florio, Silvestri, Molino, Diarra. All. Cutolo

Reti: 40′ Rizzo, 85′ Terracciano, 90′ Rizzo

Arbitro: Scognamiglio di Ercolano

Assistenti: Scollo e Galiero

Ammoniti: Caldarelli, Rubino Auricchio (SG), D’Oriano, Loiacono (RT)