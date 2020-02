POZZUOLI– Seconda vittoria consecutiva per il Rione Terra che stende 2-1 il Santa Maria la Carità e si porta a sole tre lunghezze dalla zona playoff del girone B di Promozione. Di Silvestre e di Corace, dagli undici metri, i gol valsi altri tre punti preziosissimi alla formazione di mister Montefusco. Al Domenico Conte si mette subito bene per i gialloblu che, dopo un buon approccio, la sbloccano su azione d’angolo.

I GOL – È delizioso il pallone calciato da Corace dal corner di destra, Silvestre per carnevale decide di travestirsi da bomber ed insacca: al 13′ è 1-0. Il Santa Maria la Carità prova a reagire ma il Rione Terra amministra senza problemi. Ad inizio secondo tempo altro sussulto al match. Da calcio piazzato è sempre Silvestre a colpire in piena area, plateale il tocco con il braccio di Russo con l’arbitro che senza indugi indica il dischetto. Corace è bravo a spiazzare il portiere ed al 9′ della ripresa c’è il 2-0. Partita chiusa? Non proprio. Al 20′ il Santa Maria la Carità la riapre con Di Franco costringendo il Rione Terra ad un finale di gara inaspettato per l’andamento del match. Dopo ben sei minuti di recupero, tanti i cambi e le interruzioni, finisce 2-1 ed il Rione Terra già può pensare al big match con la capolista Ischia tra sette giorni sempre al Conte.