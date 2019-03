PIMONTE– Nel girone B del campionato di Promozione continua la corsa salvezza del Rione Terra che batte 3-0 il Pimonte cogliendo il terzo successo consecutivo. Numeri importanti per la squadra di mister Chietti che nel giro di una settimana, complice anche ai successi ottenuti con il Neapolis ed il Ponticelli nel recupero infrasettimanale, si tira fuori dalla zona playout.

LA CRONACA– Al San Michele partita sostanzialmente dominata dal Rione Terra, bravo a vincere senza patemi una partita sulla carta facile (il Pimonte è il fanalino di coda del girone) ma in realtà piuttosto delicata. Dopo i due legni colpiti nei primi minuti, al 22′ è Rea a far passare in vantaggio il Rione Terra. Poco prima della chiusura della prima frazione c’è il 2-0: a siglare il raddoppio è Majella. Nella ripresa, nonostante le assenze di capitan Terracciano, Iervolino e Rippa nel reparto difensivo, i gialloblu amministrano bene e al 15′ Sica fissa il punteggio sul definitivo 3-0.