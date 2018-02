POZZUOLI – La Puteolana 1909 è l’unica flegrea a raggiungere la vittoria nella 22esima giornata di campionato, per 9-0, con un Mazzeo show, e sale a quota 35 punti in classifica, conquistando il 7° posto in solitaria. Restano bloccate a 28 punti Rione Terra e Quartograd, sconfitte entrambe in casa, rispettivamente da Afro Napoli e Real Poggiomarino.