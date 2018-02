POZZUOLI- La 22esima giornata di campionato è alle porte anche per il girone B di Promozione e il Rione Terra, ritorna tra le mura amiche dello Stadio “Domenico Conte”, dove affronterà la capolista Afro Napoli United. Il Rione Terra sono ormai 3 giornate di campionato che non matura risultati positivi: l’ultima vittoria risale al 20 gennaio contro il Santa Anastasia, e da quella data i ragazzi di De Girolamo hanno collezionato un tris di vittorie. I puteolani sono a quota 28 punti in classifica, con la zona play off che si allontana, un momento non facile per la compagine flegrea che aveva iniziato in maniera discreta la propria stagione. Il match contro la capolista del tecnico Sasà Ambrosino, si disputerà sabato 17 febbraio alle ore 15.