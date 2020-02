POZZUOLI – “Per il momento ho rassegnato le dimissioni”. Massimo Cavaliere, direttore sportivo della Puteolana 1902 ha confermato a Cronaca Flegrea le voci circolate nel post gara di oggi. Secondo indiscrezioni l’addio sarebbe arrivato a causa dei ritardi nei pagamenti degli stipendi ai calciatori. Dopo la gara vinta in casa con il Forio ci sarebbe stato un duro confronto nello spogliatoio: Ds e calciatori non avrebbero gradito l’atteggiamento del presidente Emanuele Casapulla che avrebbe lasciato in fretta e in furia lo stadio dopo aver festeggiato con i tifosi.