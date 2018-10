POZZUOLI– Arriva alla terza giornata, forse nel modo più sentito e meritato il primo successo per la Virtus Bava Pozzuoli. Nel derby, Napoli Basket dominato dal primo minuto e sul punteggio di 73-62 la squadra di coach Serpico, che ha chiuso con ben 4 uomini in doppia cifra, può così festeggiare la prima w stagionale. Ancora una volta impressionante la prova di capitan Errico, 8 punti ma ben 20 rimbalzi, ma questa volta la Pozzuoli ha avuto ciò che si aspettava dai suoi esterni: Carrichiello 18, Longobardi 14 e Tessitore 13.

LA CRONACA– I gialloblu ci mettono tanta energia fin dalla palla a due. Bini, bene anche lui con 13 punti, fa prendere il largo a Pozzuoli colpendo dall’arco (14-5) e Napoli si ritrova già ad inseguire. Gli azzurri di coach Lulli sono doppiati: alla prima sirena è 24-12. Dincic prova a scuotere Napoli ma la Virtus continua a condurre (29-19) e al 20′ il tabellone segna 38-31 con Napoli che fa piuttosto fatica a segnare dai 6.75. Nel terzo parziale, la squadra di coach Serpico “ammazza” la partita: altro break (20-10), Napoli prova a reagire ma è nervosa, capitan Marino si fa espellere, ed alla sirena del terzo quarto c’è un rassicurante 58-41 per Errico e soci. Nell’ultimo periodo, alla Virtus Pozzuoli non resta che gestire, Napoli accorcia ma alla sirena finale si chiude sul 73-62 ed festa al PalaErrico per i gialloblu.

1 di 4

Bava Virtus Pozzuoli – Ge.Vi. Napoli Basket 73-62

Bava Virtus Pozzuoli: Carrichiello 18 (9/10, 0/3), Longobardi 14 (3/5, 2/4), Bini 13 (2/4, 2/7), Tessitore 13 (0/2, 3/7), Errico 8 (3/6, 0/1), Dimarco Carrichiello 18 (9/10, 0/3), Longobardi 14 (3/5, 2/4), Bini 13 (2/4, 2/7), Tessitore 13 (0/2, 3/7), Errico 8 (3/6, 0/1), Dimarco 5 (1/5, 1/2), Mehmedoviq 2 (1/2, 0/2), Conforto, Mangiapia ne, Denadic ne, Ajayi ne, Di Domenico ne. All. Serpico

Ge.Vi. Napoli Basket: Dincic 19 (5/10, 1/5), Milani 14 (2/7, 2/5), Erkmaa 8 (2/7, 0/3), Malfatti 7 (1/1, 1/3), Di Viccaro 5 (2/6, 0/3), Malagoli 5 (2/5, 0/0), Guarino 2 (1/2, 0/0), Molinari 2 (1/1, 0/0), Gazineo 0 (0/1, 0/0), Puoti ne, Giovanardi ne, Crescenzi ne. All. Lulli

Arbitri: Giansante di Siena e Miniati di San Giovanni Valdarno

Note: Tiri Liberi Pozzuoli 11/20 – Napoli 18/25; Rimbalzi Pozzuoli 43 (Errico 20) – Napoli 32 (Dincic 9); Assist Pozzuoli 17 (Dimarco 8) – Napoli 10 (Guarino 4); Valutazione Pozzuoli 79 (Errico 25) – Napoli 56 (Dincic 17). Usciti per 5 falli: Bini (P). Espulso: Guarino (N).