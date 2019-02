POSILLIPO – Questa notte gli agenti del commissariato Posillipo hanno sventato il furto di una cassa continua (bancomat) in via Petrarca, nelle vicinanze della filiale del Banco di Napoli. I poliziotti, durante un servizio di controllo, hanno notato una vettura parcheggiata con 5 persone a bordo nelle vicinanze della banca, con la cassa asportata e messa a terra. Ne è nato un inseguimento, con la vettura che è riuscita a far perdere le proprie tracce nei pressi di via Caravaggio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Scientifica per i rilievi del caso.