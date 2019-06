BACOLI – Urne aperte dalle 7 di questa mattina a Bacoli dove si sta votando per eleggere il nuovo sindaco nel turno di ballottaggio. In lizza ci sono Josi Gerardo Della Ragione, a capo di una coalizione di liste civiche; e Nello Savoia, candidato per il centrodestra. Alle 12 la l’affluenza alle urne è stata del 16,20% degli aventi diritto al voto -2,14% rispetto a 14 giorni fa quando alla stessa ora aveva votato il 18,34%. Le prossime due proiezioni sul voto sono previste per le ore 19 e per le 23. Successivamente inizierà la diretta di Cronaca Flegrea con lo spoglio in tempo reale.