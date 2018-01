BACOLI – Una visita gratuita guidata nei luoghi storici della città di Bacoli. L’appuntamento è previsto per Domenica 4 Febbraio alle 9.30. L’iniziativa è nata da una collaborazione tra l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e il progetto “Garanzia Giovani” del Comune di Bacoli. Tre le tappe principali: “Monumento ai Caduti” sito nella Villa Comunale, Piscina Mirabilis e il quartiere Cento Camerelle, comunemente soprannominato dagli abitanti della zona “Aret’à Chies”. Il tour inizia alle 9.30; i partecipanti si incontreranno nei pressi del “Monumento ai Caduti”, in seguito alle 10 comincerà la visita nella Piscina Mirabilis e infine, alle, 11 sarà raggiunta l’ultima tappa prevista, il quartiere Cento Camerelle. I cittadini hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, attesa grande partecipazione al tour anche da parte dei residenti dei paesi limitrofi che coglieranno l’occasione per trascorrere una domenica all’insegna della cultura e delle bellezze paesaggistiche e archeologiche.