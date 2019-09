BACOLI – Nerone, cane di quartiere, era il simbolo indiscusso di Torregaveta. Risale allo scorso luglio la notizia della morte dell’amico a quattro zampe, da tutti conosciuto come “il gigante buono”. «Nerone ha accompagnato l’adolescenza di tanti: diventando una mascotte per migliaia di studenti liceali ed universitari che, in partenza ed al ritorno da scuola, incrociavano spesso il suo tenero e rassicurante sguardo», è il ricordo del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. I residenti e i commercianti della zona hanno organizzato per domani alle 19 una cerimonia per omaggiare Nerone: sarà inaugurata un’aiuola in suo ricordo. All’evento sono stati invitati i sindaci di Bacoli e Monte di Procida.