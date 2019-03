BACOLI – In occasione della Giornata nazionale del Paesaggio istituita dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali il prossimo 14 marzo, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei organizza una giornata alla scoperta delle Terme Romane di Baia. Qui, dalle 9:30 alle 14, gli studenti del liceo Seneca di Bacoli – nell’ambito di un percorso di alternanza scuola lavoro – guideranno i visitatori in una passeggiata all’interno dell’antico sito, introducendo alla conoscenza del paesaggio antico e della sua trasformazione. Inoltre alcuni allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli illustreranno ai visitatori tecniche pittoriche e guideranno i partecipanti nella realizzazione di un’opera.

L’INIZIATIVA – La Giornata nazionale ha l’obiettivo di «promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme e a sensibilizzare i cittadini sui temi ad essa legati, attraverso specifiche attività da compiersi sull’intero territorio nazionale mediante il concorso e la collaborazione delle amministrazioni e delle istituzioni, pubbliche e private».